Восклицание "Жыве Беларусь" с поднятием руки признано нацистским

Решение приняло МВД Белоруссии

МВД Белоруссии внесло в перечень нацистской символики возглас "Жыве Беларусь!", сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью.

В перечень включено "коллаборационистское приветствие", являющееся "символом 13-го Белорусского полицейского батальона СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии "ваффен-СС" наравне с нацистским приветствием, отмечается в документе министерства.

При этом будет ли возглас считаться нацистской символикой без жеста рукой не уточняется. В таком виде (без нацистского подтекста) ее используют представители белорусской оппозиции.

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