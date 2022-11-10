Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон

Общий объем инвестиций - 79,3 миллиарда рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех бывших промзон: "Алтуфьевское шоссе", "Вагоноремонт" и "Северянин".

В настоящее время реорганизуемые территории занимают устаревшие склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома. Реорганизация территорий позволит возвести порядка 630 тысячи квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать порядка восьми тысячи новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 79,3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

В ходе реорганизации территории "Алтуфьевское шоссе" планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе ФОК. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 20,6 миллиарда рублей.

В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт" возведут современные объекты производственного и общественного назначения. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 8,9 миллиарда рублей.

На территории "Северянин" планируется построить современные жилые кварталы, в том числе для переселения жителей по программе реновации. Также предполагается размещение школ, детских садов, ФОК с бассейном и катком, объекта здравоохранения и храмового комплекса. Предполагаемый объем инвестиций - порядка 49,8 миллиарда рублей.

Накануне Собянин принял решение о комплексном развитии четырех бывших промзон столицы - "Алабушево", "Кирпичные улицы", "Западная водопроводная станция" и промзона на улице Кусковская.

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