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Стремоусова похоронят в Крыму

11:18
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Замглавы Херсонской области погиб в ДТП

Похороны погибшего в автокатастрофе заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдут в Республике Крым. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал представитель близкого круга общения политика.
Стали известны детали ДТП с машиной Стремоусова

Как уточнил собеседник, которого цитирует ТАСС, Стремоусова похоронят в пятницу, 11 ноября, в Симферополе.

45-летний Кирилл Стремоусов был назначен на должность заместителя руководителя администрации Херсонской области 26 апреля. Ежедневно в своем Telegram-канале он публиковал сводки с фронта.

9 ноября Стремоусов погиб в автокатастрофе. Причиной ДТП, которое произошло на трассе Херсон-Армянск, по предварительным данным мог стать опасный маневр грузовика в районе пересечения двух трасс.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

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Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
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