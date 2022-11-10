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Генштаб США увидел возможность для переговоров Москвы и Киева

11:42
  • четверг
  • 10 ноября 2022

В американском командовании призвали использовать шанс

Если есть возможность провести переговоры по мирному урегулированию конфликта, необходимо ее использовать. У России и Украины такая возможность имеется, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
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Военный оценил отвод российских войск за Днепр в Херсонской области как шаг, необходимый России, чтобы "сохранить свои силы для восстановления линий обороны", хотя весной эти войска могут возобновить наступление.

Однако наряду с этим Милли усмотрел в этом шаге "окно возможностей для переговоров". При этом генерал выразил мнение, что для возвращения за стол переговоров и Москва, и Киев должны "взаимно признать", что однозначной победы в конфликте военными средствами, скорее всего, не будет, и "поэтому необходимо обратиться к другим средствам", сообщает CNN.

Ранее источники заявили, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возможности возобновления мирных переговоров с Россией под влиянием американской стороны. Предполагалось, что новая позиция Зеленского, объявившего о готовности к переговорам при определенных условиях, напрямую связана с "мягким подталкиванием" со стороны администрации президента США Джо Байдена.

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Марк Милли
Марк Милли
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