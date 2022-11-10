В России с коронавирусом госпитализировали 1165 человек

Скончался 61 пациент

За сутки в России госпитализированы 1165 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5594 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 7623 человека, скончался 61 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 979 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 146. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 305 человек, в Московской области – 203.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21483520 случаев заболевания, зарегистрировано 390835 летальных исходов.

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