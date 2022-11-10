Путин назвал приоритетом наращивание присутствия России в Антарктике

Важно также развивать Арктический регион

Россия уделяет приоритетное внимание вопросам всестороннего развития арктических территорий и наращиванию своего научного присутствия в Антарктике. Об этом говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина в адрес участников международного форума "Дни Арктики и Антарктики".

Президент подчеркнул, что Россия нацелена на укрепление международного сотрудничества в этих регионах планеты, реализацию совместных программ в самых разных сферах.

Путин пообещал, что будет продолжена большая работа в Антарктиде. Он напомнил, что строится новый российский зимовочный комплекс станции "Восток", который предоставит ученым возможность, опираясь на современную базу, вести полномасштабные исследования на Белом континенте, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин усилили свое практическое сотрудничество в Арктике, а это "бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам".

В ответ в Кремле указали, что взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять ни для кого угрозы.

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