Путин назвал приоритетом наращивание присутствия России в Антарктике

Важно также развивать Арктический регион
Россия уделяет приоритетное внимание вопросам всестороннего развития арктических территорий и наращиванию своего научного присутствия в Антарктике. Об этом говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина в адрес участников международного форума "Дни Арктики и Антарктики".
Президент подчеркнул, что Россия нацелена на укрепление международного сотрудничества в этих регионах планеты, реализацию совместных программ в самых разных сферах.
Путин пообещал, что будет продолжена большая работа в Антарктиде. Он напомнил, что строится новый российский зимовочный комплекс станции "Восток", который предоставит ученым возможность, опираясь на современную базу, вести полномасштабные исследования на Белом континенте, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин усилили свое практическое сотрудничество в Арктике, а это "бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам".
В ответ в Кремле указали, что взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять ни для кого угрозы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"