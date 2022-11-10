ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал приоритетом наращивание присутствия России в Антарктике

12:03
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Важно также развивать Арктический регион

Россия уделяет приоритетное внимание вопросам всестороннего развития арктических территорий и наращиванию своего научного присутствия в Антарктике. Об этом говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина в адрес участников международного форума "Дни Арктики и Антарктики".
США решили объединиться с Финляндией и Швецией в стратегии по Арктике

Президент подчеркнул, что Россия нацелена на укрепление международного сотрудничества в этих регионах планеты, реализацию совместных программ в самых разных сферах.

Путин пообещал, что будет продолжена большая работа в Антарктиде. Он напомнил, что строится новый российский зимовочный комплекс станции "Восток", который предоставит ученым возможность, опираясь на современную базу, вести полномасштабные исследования на Белом континенте, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин усилили свое практическое сотрудничество в Арктике, а это "бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам".

В ответ в Кремле указали, что взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять ни для кого угрозы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ледокол
Ледокол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.