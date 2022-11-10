Греф счел санкции драйвером для российских компаний

Внешние ограничения стимулируют развитие, заявил глава Сбербанка

Российским компаниям в условиях жестких санкционных ограничений рассчитывать не на кого, это является хорошим драйвером для дальнейшего развития. Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал глава Сбербанка Герман Греф.

Бизнесмен отметил, что жизнь заставляет быть оптимистами, поскольку "третьего не дано: либо ты оптимист, либо ты отправляешься на свалку истории".

Греф заявил, что у любого предпринимателя оптимизм является "одним из необходимых профессиональных патронов в обойме", без которого "про все остальное говорить не следует", сообщает ТАСС.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что активы российских компаний продолжают представлять интерес для зарубежных капиталов, несмотря на внешние санкции. Глава правительства подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству и возможности для взаимовыгодной работы есть.

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