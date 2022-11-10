Выбросившая ребенка с 11-го этажа женщина признала вину

Ей предъявлено обвинение

Женщине, которая выкинула свою годовалую дочь из окна 11 этажа, предъявили обвинение.

Следствие ходатайствует о ее заключении под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Москве. Ходатайство рассмотрит Чертановский районный суд. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка".

Обвиняемая признала свою вину, однако во время проведения проверки показаний на месте она "не высказала слов сожаления о произошедшем".

Состояние психического здоровья женщины оценит психолого-психиатрическая экспертиза - ее решило назначить следствие.

Трагедия произошла 8 ноября в доме на Сумском проезде. 26-летняя мать выбросила годовалую дочь из окна кухни на 11 этаже. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии она скончалась в реанимации от полученных травм.

По данным следователей, женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода. Она была госпитализирована с отравлением лекарствами.

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