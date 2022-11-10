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Минцифры: у России достаточно средств защиты информации

12:39
  • четверг
  • 10 ноября 2022

С 2025 года использование таких средств из недружественных стран запретят

Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения. Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал заместитель руководителя Минцифры Александр Шойтов.

С 1 января 2025 года в России запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.

Шойтов рассказал, что "ситуация в области импортозамещения средств защиты информации, средств криптографической защиты информации, она в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий", сообщает РИА Новости.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что нашей стране необходимо предпринять меры для обеспечения технологической независимости от используемого сейчас иностранного программного обеспечения. В соответствии с поручением главы государства, до 15 декабря необходимо разработать и утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года.

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