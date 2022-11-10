"Я так не люблю искать дно": Набиуллина оценила уровень спада экономики

Ситуация в мире сложная

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина иронично ответила на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или еще будет спад.

"Я так не люблю искать дно", - заявила она в рамках форума Finopolis.

Ситуация в мире в последнее время обостряется. Единственным ответом на любое ухудшение должны стать внутренние перемены и ускорение структурной трансформации.

Глава ЦБ отметила, что в минувшем сентябре отток наличных из российских банков достиг 500 миллиардов рублей. В октябре он составил около 100 миллиардов рублей. В настоящее время показатели вернулись в норму.

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