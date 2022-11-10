ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я так не люблю искать дно": Набиуллина оценила уровень спада экономики

13:04
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Ситуация в мире сложная

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина иронично ответила на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или еще будет спад.

 "Я так не люблю искать дно", - заявила она в рамках форума Finopolis.

Ситуация в мире в последнее время обостряется. Единственным ответом на любое ухудшение должны стать внутренние перемены и ускорение структурной трансформации.

Глава ЦБ отметила, что в минувшем сентябре отток наличных из российских банков достиг 500 миллиардов рублей. В октябре он составил около 100 миллиардов рублей. В настоящее время показатели вернулись в норму.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.