В Бердянске предотвратили еще один теракт

Подозреваемые дали показания

В городе Бердянск Запорожской области предотвращен еще один террористический акт. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на признательные показания задержанных.

В Бердянске с 6 по 9 ноября состоялся первый окружной молодежный образовательный форум Запорожской области "Юг молодой". Злоумышленники намеревались осуществить преступный замысел на мероприятиях форума.

Как рассказал один из задержанных Олег Завгородний, бомбы с поражающими элементами "должны были взорваться на мероприятии в Бердянске, в котором участвовали российская молодежь и сама администрация".

Российский взрывотехник сообщил, что самодельное взрывное устройство направленного действия с возможностью дистанционного управления спрятали в пластиковых бидонах.

Председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин подчеркнул, что службы безопасности усиленно обеспечивают порядок в регионе, о чем свидетельствует предотвращение теракта.

9 ноября сообщалось, что сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Бердянске, злоумышленники планировали уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть города и местные больницы.

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