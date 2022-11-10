На ЧМ-2022 в Катаре сыграет футболист с российским паспортом

Он сыграет за сборную Камеруна

В состав сборной Камеруна на чемпионат мира по футболу в Катаре попал полузащитник немецкого футбольного клуба "Ганновер 96" Гаэль Ондуа, сообщила пресс-служба национальной команды.

У 27-летнего игрока помимо камерунского есть и российское гражданство. Он жил в России с детских лет в связи с дипломатической деятельностью отца. Ондуа выступал за молодежные команды столичных "Локомотива" и ЦСКА, а также - за махачкалинский "Анжи".

Чемпионат мира начнется 20 ноября.

Российские клубы и сборная в настоящее время отстранены от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"