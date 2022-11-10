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На ЧМ-2022 в Катаре сыграет футболист с российским паспортом

12:53
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Он сыграет за сборную Камеруна

В состав сборной Камеруна на чемпионат мира по футболу в Катаре попал полузащитник немецкого футбольного клуба "Ганновер 96" Гаэль Ондуа, сообщила пресс-служба национальной команды.

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У 27-летнего игрока помимо камерунского есть и российское гражданство. Он жил в России с детских лет в связи с дипломатической деятельностью отца. Ондуа выступал за молодежные команды столичных "Локомотива" и ЦСКА, а также - за махачкалинский "Анжи".

Чемпионат мира начнется 20 ноября.

Российские клубы и сборная в настоящее время отстранены от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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Гаэль Ондуа
Гаэль Ондуа
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