Индонезия оценила решение Путина по саммиту G20

Россию будет представлять Сергей Лавров

Джакарта уважает решение президента России Владимира Путина не приезжать на саммит "Большой двадцатки" (G20). Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку мероприятий саммита.

По словам индонезийского политика, сведения о том, что Путин не приедет на саммит, поступили по официальным каналам. Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между лидерами России и Индонезии.

Лухут Бинсар Панджаитан рассказал, что не осведомлен о причинах отказа Владимира Путина приехать на саммит, предположив, что "у президента Путина, возможно, есть дела дома". Министр подчеркнул, что это решение "нужно уважать", сообщает Associated Press.

10 ноября в индонезийском правительстве рассказали, что Владимир Путин не приедет на саммит G20, вместо него российскую делегацию будет возглавлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Эту информацию подтвердили в посольстве России в Индонезии, а затем и в Кремле. При этом в администрации президента не уточнили, с чем связано решение главы государства не принимать личное участие в саммите.

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