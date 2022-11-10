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Андрей Бочкарёв: На строящейся станции метро "Потапово" ведутся работы по сооружению монолитных конструкций

13:39
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Завершить работы планируется в начале 2024 года

Открытие станции метро "Потапово" Сокольнической линии метро сократит время на поездку пассажиров по городу на 20-25 минут. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Мы продолжаем работы по продлению Сокольнической линии метрополитена. На строящейся станции "Потапово", возведение которой началось год назад, ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. Также продолжается монтаж инженерного оборудования", - сказал Бочкарёв.

Общая готовность станции оценивается в 58 %. Завершить работы планируется в начале 2024 года. Открытие участка позволит улучшить транспортное обслуживание населения районов Сосенское, Воскресенское и Щербинка Новомосковского административного округа.

В свою очередь декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что открытие новых станций метро приближает жителей близлежащих районов к достижению желаемой цели по сокращению времени в пути до работы.

"Результаты свежего соцопроса показали, что только 29% москвичей тратят на дорогу до работы или учебы от 15 до 30 минут. Большинство жителей столицы - около 60% - тратят на этот путь до полутора часов в один конец", - отметил Михайленко.

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