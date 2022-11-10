Посла Латвии в Москве вызвали в МИД

Ему заявлен решительный протест в связи со сносом памятников

Посла Латвии в России Мариса Риекстиньша вызвали в четверг, 10 ноября, в МИД в связи с политикой вандализма латвийских властей по демонтажу советских мемориалов.

Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест, говорится в сообщении министерства.

"Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма", - заявили в МИД.

Москва оставляет за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные.

Накануне в латвийском Резекне снесли памятник советским солдатам-освободителям, известный как "Алеша". Это был последний большой монумент Красной Армии в республике.

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