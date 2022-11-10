ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума освободила выплаты мобилизованным от НДФЛ

14:39
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Также эта инициатива позволяет гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не платить госпошлины при оформлении ряда документов

Сегодня Госдума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Документ был внесен в нижнюю палату парламента неделю назад и оперативно одобрен депутатами, передает "ТВ Центр".

В Госдуме предложили расширить список оснований для отсрочки от мобилизации
Суровикин доложил Шойгу об обеспечении мобилизованных довольствием

Добровольцы смогут получить те же льготы, что и российские военнослужащие. Порядок выдачи удостоверений единого образца будет определять правительство.

Кроме того, сразу во втором и третьем чтениях одобрен закон, который освобождает от подоходного налога и страховых взносов выплаты мобилизованным и их семьям. Также эта инициатива позволяет жителя ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не платить госпошлины при оформлении ряда документов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Госдума России
Госдума России
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.