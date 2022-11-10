Госдума освободила выплаты мобилизованным от НДФЛ

Также эта инициатива позволяет гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не платить госпошлины при оформлении ряда документов

Сегодня Госдума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Документ был внесен в нижнюю палату парламента неделю назад и оперативно одобрен депутатами, передает "ТВ Центр".

Добровольцы смогут получить те же льготы, что и российские военнослужащие. Порядок выдачи удостоверений единого образца будет определять правительство.

Кроме того, сразу во втором и третьем чтениях одобрен закон, который освобождает от подоходного налога и страховых взносов выплаты мобилизованным и их семьям. Также эта инициатива позволяет жителя ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не платить госпошлины при оформлении ряда документов.

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