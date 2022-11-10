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Стартовала ежегодная благотворительная акция "Елка желаний"

14:45
  • четверг
  • 10 ноября 2022

В этом году заявку смогут подать и жители ЛНДР, а также Херсонской и Запорожской областей

Сегодня стартовала ежегодная Всероссийская благотворительная акции "Елка желаний". Она призвана помочь детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, передает "ТВ Центр".

Как заявили организаторы на пресс-конференции в Москве, в этом году заявку на исполнение мечты смогут подать и жители ЛНДР, а также Херсонской и Запорожской областей. Проходит акция при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Если говорить о развитии этой акции, то, безусловно, мы видим увеличение масштабов. За прошлый год было исполнено более 38 тысяч желаний детей и пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Если говорить в целом про период проведения акции, то это почти 60 тысяч исполненных желаний", - рассказал Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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Всероссийская акция "Ёлка желаний"
Всероссийская акция "Ёлка желаний"
Всероссийская акция "Ёлка желаний"
Всероссийская акция "Ёлка желаний"
Алексей Агафонов
Алексей Агафонов
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