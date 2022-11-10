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Великобритания заморозила в 2022 году российские активы на 21 млрд долларов

13:40
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Лондон ввел и неоднократно расширял санкции против России

Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,39 млрд фунтов (20,95 млрд долларов) после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.
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Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства опубликовало в четверг, 10 ноября, доклад, в котором приводятся данные по реализации антироссийских рестрикций.

Согласно документу, по состоянию на сентябрь 2021 года объем замороженных российских активов оценивался в общей сложности в 44,5 млрд фунтов (50,7 млрд долларов).

При этом объем активов, замороженных Великобританией в рамках санкционных режимов против других государств, составляет 12,4 млрд фунтов (14,13 млрд долларов), сообщает ТАСС.

В октябре британские власти внесли новые позиции в санкционный список по России. Под санкции попал в том числе мэр Бердянска Александр Сауленко. Внесение в черный список означает, в числе прочего, блокировку активов, находящихся в юрисдикции Великобритании.

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