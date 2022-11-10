Великобритания заморозила в 2022 году российские активы на 21 млрд долларов

Лондон ввел и неоднократно расширял санкции против России

Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,39 млрд фунтов (20,95 млрд долларов) после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства опубликовало в четверг, 10 ноября, доклад, в котором приводятся данные по реализации антироссийских рестрикций.

Согласно документу, по состоянию на сентябрь 2021 года объем замороженных российских активов оценивался в общей сложности в 44,5 млрд фунтов (50,7 млрд долларов).

При этом объем активов, замороженных Великобританией в рамках санкционных режимов против других государств, составляет 12,4 млрд фунтов (14,13 млрд долларов), сообщает ТАСС.

В октябре британские власти внесли новые позиции в санкционный список по России. Под санкции попал в том числе мэр Бердянска Александр Сауленко. Внесение в черный список означает, в числе прочего, блокировку активов, находящихся в юрисдикции Великобритании.

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