ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд арестовал женщину, выбросившую дочь с 11 этажа

15:08
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Годовалый ребенок скончался от полученных травм

Чертановский суд Москвы арестовал до 8 января 26-летнюю женщину, которая выбросила из окна 11 этажа свою годовалую дочь. Ребенок от полученных травм скончался в больнице, передает "ТВ Центр"

Водитель грузовика арестован после смертельного ДТП в центре Москвы
Арестован предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме

Сегодня женщине было предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего, по которой ей грозит от 8 до 20 лет.

Накануне мать девочки выписали из больницы, так как после инцидента она пыталась покончить с собой. После оказания медицинской помощи с женщиной смогли начать работать следователи. 

"Следователи допросили женщину, обвиняемую в убийстве малолетней дочери на юге Москвы. Во время проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию все детали того дня. В ближайшее время ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - рассказали в правоохранительных органах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мать выбросившая дочь из окна в Москве
Мать выбросившая дочь из окна в Москве
Мать выбросившая дочь из окна в Москве
Мать выбросившая дочь из окна в Москве
Мать выбросившая дочь из окна в Москве
Мать выбросившая дочь из окна в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.