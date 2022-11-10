Суд арестовал женщину, выбросившую дочь с 11 этажа

Годовалый ребенок скончался от полученных травм

Чертановский суд Москвы арестовал до 8 января 26-летнюю женщину, которая выбросила из окна 11 этажа свою годовалую дочь. Ребенок от полученных травм скончался в больнице, передает "ТВ Центр"

Сегодня женщине было предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего, по которой ей грозит от 8 до 20 лет.

Накануне мать девочки выписали из больницы, так как после инцидента она пыталась покончить с собой. После оказания медицинской помощи с женщиной смогли начать работать следователи.

"Следователи допросили женщину, обвиняемую в убийстве малолетней дочери на юге Москвы. Во время проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию все детали того дня. В ближайшее время ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - рассказали в правоохранительных органах.

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