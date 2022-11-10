Собянин принял решение о комплексном развитии трех бывших промзон

В Отрадном построят здания промышленного и общественного назначения

Столичное правительство приняло решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон: "Алтуфьевское шоссе", "Вагоноремонт" и "Северянин". Постановление сегодня подписал мэр Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" глава города рассказал, что в Отрадном построят здания промышленного и общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Восточном Дегунине разместят современные производства, а в Ярославском районе возведут жилые кварталы со школами и детскими садами, а еще построят спорткомплекс с бассейном и катком, объект здравоохранения и храм.

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