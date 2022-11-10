Диагностику генетических нарушений плода прошли уже 9 тысяч москвичек

Направление на скрининг получают женщины, которые попали в группу риска по другим анализам

Почти 9 тысяч беременных москвичек прошли неинвазивное пренатальное тестирование с начала этого года, передает "ТВ Центр".

Исследование позволяет провести точную и безопасную диагностику генетических нарушений у плода. Проект пилотный, но уже действует во многих перинатальных центрах.

Направление на скрининг получают женщины, которые попали в группу риска по другим анализам. Никакой специальной подготовки для него не нужно, будущей маме достаточно сдать кровь из вены. А уже из нее медики выделяют свободно циркулирующую ДНК плода. При этом тест можно сделать уже на 10 неделе беременности, и в отличие от других исследований он позволяет получить результаты с точностью до 99%.

"Раньше такого исследования, как неинвазивный перинатальный тест, не было. До этого мы никогда не оценивали хромосомный набор плода, не исследовали генетический материал. Этот тест направлен именно на выявление хромосомных аномалий плода. Самых часто встречаемые - синдром Дауна, синдром Патау и нарушение в структуре половых хромосом", - отметила Дарья Смирнова, заведующая отделения ультразвуковой диагностики перинатального центра Городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова.

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