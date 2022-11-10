Кризис - вызов: как развивают бывшие промзоны в Подмосковье

Закрывшиеся заводы и фабрики переделывают в арт-пространства

Программа по развитию бывших прозон действует в Подмосковье. Там закрывшиеся заводы и фабрики переделывают в арт-пространства. Когда-то градообразующие предприятия - долгие годы они стояли заброшенными и разрушались. Теперь там проводят кружки и мастер классы, пьют кофе и пробуют блюда со всего света.

Остановка производства - не повод останавливать жизнь на бывшей фабричной территории. Тем более что люди сюда ходить привыкли. В когда-то административных пристройках теперь находятся бары и рестораны. В бывших цехах с панорамными окнами - художественные студии. Здесь тоже своя производственная линия - атмосфера располагает. Для лепки, например, заводские помещения подходят лучше, чем офисные: и света больше, и организовано все хорошо, и настрой правильный.

"Фабрика 1830", как сейчас называется арт-пространство в Балашихе, это бывшее хлопко-прядильное производство на реке Пехорке, которому без малого 200 лет. Это было, по сути, градообразующее предприятие. В 50-х годах прошлого века оно выпускало 10 тысяч тонн пряжи ежегодно, а вот испытание перестройкой, как и многие заводы, не выдержало. Сейчас, после многих лет забвения, на месте производства - арт-квартал. Здесь есть все: от спортивных залов и секций до небольших швейных производств и магазинов. И это - уже устойчивый тренд.

"Если посмотреть на время, когда у нас возникали кластеры, это тоже такое время тяжелых перемен. И каждый кризис - вызов, который дает местному сообществу предпринимателей какой-то толчок для появления новых проектов", - отметила урбанист Виктория Мальцева.

А это уже Коломна. На протяжении 200 лет здесь были разные производства: местные купцы шили шелковые платки с золотыми и серебряными нитями, после революции открылся патефонный завод. Именно этому производству новый арт-квартал обязан своим названием.

"Сами заводчане, которые работали на патефонном заводе, назвали это место "патефонкой". Хотя это был завод портативных граммофонов, но они говорили: нет, это не граммофоны, это патефоны, а наш завод - "Патефонка", он веселый, так как продукция у нас музыкальная", - говорит Анна Елизарова, экскурсовод арт-квартала "Патефонка".

В 50-е годы тут выпускали оборудование и станки для ткацких фабрик. Теперь здесь кафе, магазины, производство медовухи, хостел и кемпинг. Секции и клубы по интересам - абсолютно для всех. Довольны площадкой не только посетители, но и арендаторы.

Бывшие заводские помещения в небольшом городе или районе - места притяжения для жителей. И куда приятнее сидеть в теплом кафе в бывшем цеху, чем наблюдать, как фабрика, на которой когда-то работали родственники, рассыпается.

Александра Панина, Валерия Дзгоева, Юрий Тимошин, Александр Медведев, "ТВ Центр"

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