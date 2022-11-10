На "Винзаводе" покажут будущее российского промышленного дизайна

Экспозиция разделена на три блока

Настоящее и будущее российского промышленного дизайна - сегодня на "Винзаводе" открылся международный фестиваль Design Act, передает "ТВ Центр".

Экспозиция удобно разделена на три блока. Сначала посетители знакомятся с историей искусства преображения пространства. Причем в формате мультимедийного аудиоспектакля. Затем увидят популярные проекты, без которых невозможно представить жизнь современного мегаполиса. А потом отправятся в будущее - вместе с участниками и победителями открытого конкурса промышленного дизайна.

"Сегодня огромный запрос на промдизайн, и промдизайн как часть креативных индустрий набирает активно оборот во всем мире. Но у нас в стране его потенциал еще не раскрыт, поскольку доля в экономике российской около 2% всего. Нам необходимо поддержать представителей творческих индустрий", - отметил соорганизатор фестиваля Денис Кравченко.

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