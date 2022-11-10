В Парке Горького открыли "экоотели" для птиц

Скворечники выполнены полностью из дерева

В Парке Горького появились экоотели. Не для людей - для птиц! Домики - весьма необычной формы и напоминают дупло. Разместят скворечники так, чтобы пернатые, оставшиеся зимовать в городе, заметили их сразу. А вот человеку придется долго присматриваться, чтобы наконец узнать, где же среди веток устроилась пташка.

Бесстрашные синички исследуют непонятный объект в кроне дерева. Но заглянуть внутрь не решаются. Такие овальные скворечники - результат совместного труда дизайнеров, инженеров и орнитологов. Пока их можно увидеть только в Парке Горького. В качестве эксперимента здесь разместили пять необычных домиков для птиц.

Уже не первый год в парке заботятся об увеличении разнообразия пернатых, вывешивая около 100 обычных скворечников. Новый вид, имитирующий дупло, оказался очень кстати.

"Нам очень интересно, мы для того и привлекли новый тип скворечников, а он такой биологической формы, формы дупла. Возможно, что появятся новые дуплогнездники, которые не хотели селиться пока в искусственных наших обычных прямоугольных скворечниках", - рассказала Екатерина Кутьева, начальник отдела развития Парка Горького.

Скворечник выполнен полностью из дерева, включая механизм его открывания и закрывания. И никаких крепежей. Он просто вставляется между веток, что предотвращает травмирование растений.

"Скворечник уникален своим дизайном. Он поэтому и называется "Домик пташки", потому что назвать его просто скворечником достаточно сложно. Он весьма эргономичен, совершенно нетривиально выглядит", - отметил Виктор Клименко, соавтор проекта "Домик пташки".

Домик этот - полностью разборный, чтобы его можно было в конце сезона почистить от вредителей и мусора. А еще в нем есть защита от хищных птиц.

"Одними из хищников для скворечников и вообще маленьких птиц являются дятлы. Они прилетают и разрушают скворечник, разрушают его отверстие, делая его большим, выкидывая оттуда жильцов. Вот чтобы этого не происходило, литок выполнен торцевыми волокнами вперед, так что дятел не может его раздолбить", - сказал Игорь Дыдыкин, соавтор проекта "Домик пташки".

Орнитологи ожидают на зимовку в эти инновационные скворечники маленьких птичек - мухоловок, поползней и синичек.

"Мне кажется, мы выбрали оптимальное место, там, где птицы не боятся человека и меньше пугаются новых предметов. Здесь достаточно высокая плотность пернатых. Здесь очень много больших синиц и лазоревых. При этом жилья им катастрофически не хватает. Они могут занимать не очень хорошие, не очень подходящие места просто потому, что каждый год их количество увеличивается", - говорит Анастасия Самохвалова, орнитолог Парка Горького.

Современное жилье продумано до мелочей. Внутри - никакой обработки, как в настоящем дупле, чтобы по шероховатой стенке птенцы смогли выбраться, когда придет время покидать гнездо.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Филиппов, Алексей Губанов, "ТВ Центр"

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