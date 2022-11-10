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В Московском зоопарке можно "потрогать" редкого снежного барса

15:05
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Через мультитач-стенды

В Московском зоопарке открылась выставка, на которой можно не только увидеть, но и потрогать редкого снежного барса, передает "ТВ Центр".

Помогут современные технологи. Мультитач-стенды безопасны, туда можно зайти и прикоснуться к виртуальному хищнику. Услышать его рык и ощутить силу животного, просто приложив свою ладонь к лапе ирбиса.

На интерактивных стендах легко проследить маршруты зверя и увидеть мир его глазами. Снежный барс из-за браконьерства находится на грани исчезновения. И выставка должна привлечь внимание к этой проблеме.

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