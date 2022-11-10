В вольере медведя Диксона сделают окно для посетителей

Зверь и сам наконец увидит новый для него мир

В Московском зоопарке скоро можно будет подглядывать за медведем Диксоном. Для этого на его вольере появится окошко для посетителей, передает "ТВ Центр".

Так мишка, и без того переживший много потрясений, не испугается публики. Сейчас вольер еще завешен, чтобы не волновать травмированного зверя. Но Диксон по натуре очень любопытный, все равно тянется к стеклу. Ведь оттуда доносятся неведомые запахи.

Чтобы и мишка смог подглядывать за людьми и при этом не бояться, для него тоже проделали щелки. В конце недели, когда завеса спадет, белый медведь с Таймыра наконец увидит новый для него мир.

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