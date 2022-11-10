В аэропорту "Домодедово" у киргизов отняли 4 миллиона долларов

Преступников ищут
В аэропорту "Домодедово" неизвестные ограбили группу мужчин, прилетевших из Бишкека.
Злоумышленники отобрали у них около четырех миллионов долларов и скрылись, сообщил РИА Новости информированный источник.
Пострадавших в результате инцидента нет. Подозреваемых ищут. РБК пишет, что они скрылись на угнанных автомобилях Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позднее были обнаружены брошенными в лесу.
Ряд СМИ написали о стрельбе на привокзальной площади, однако в пресс-службе воздушной гавани эту информацию опровергли.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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