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Москвичам пообещали мягкий вариант зимы

14:19
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Холодный сезон в столице будет наступать долго и медленно

Средние температуры воздуха в зимние месяцы в Московском регионе будут превышать нормативные значения. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, температура в первый месяц зимы будет на градус выше климатической нормы, а в январе и феврале отклонение будет достигать 2-4 градусов.

Устойчивый снежный покров в российской столице появится в декабре. В целом холодный сезон в столице будет наступать долго и медленно.

В Гидрометцентре ранее рассказали, что в Европе зима вряд ли будет суровой — температурный режим около нормы, близкий к обычным. Однако такая теплая зима, как в 2019-2020 году, точно не прогнозируется.

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