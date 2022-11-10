Зеленский отказался приехать на саммит G20

Информацию подтвердили власти Индонезии

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от личного участия в саммите "Большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку мероприятий саммита.

Политик отметил, что Зеленский не будет присутствовать на саммите G20, так как "будет занят внутренними делами Украины".

Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что и у российского, и у украинского лидеров "очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите", сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявлял, что делегация Украины с ним во главе откажется ехать на Бали для участия в саммите, если на него прибудет Владимир Путин. 10 ноября стало известно, что российский лидер не примет личное участие в саммите.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что "в каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20". Не исключено, что это будет, "вероятнее всего", организовано онлайн.

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