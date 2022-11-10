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Зеленский отказался приехать на саммит G20

13:59
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Информацию подтвердили власти Индонезии

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от личного участия в саммите "Большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, который отвечает за подготовку мероприятий саммита.
Зеленский не поедет на саммит G20 в случае участия Путина

Политик отметил, что Зеленский не будет присутствовать на саммите G20, так как "будет занят внутренними делами Украины".

Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что и у российского, и у украинского лидеров "очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите", сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявлял, что делегация Украины с ним во главе откажется ехать на Бали для участия в саммите, если на него прибудет Владимир Путин. 10 ноября стало известно, что российский лидер не примет личное участие в саммите.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечал, что "в каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20". Не исключено, что это будет, "вероятнее всего", организовано онлайн.

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