ВС России остановили ВСУ и наемников на купянском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что на николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр - в строгом соответствии с утвержденным планом.

Также в ведомстве отметили, что на южнодонецком направлении ВС России отразили контратаку ВСУ в направлении населенного пункта Никольское ДНР.

Кроме того, российские войска сорвали попытку атаки двух усиленных взводов ВСУ на краснолиманском направлении, противник потерял до 70 человек.

Как добавили в Минобороны, ВС России остановили ВСУ и наемников на купянском направлении при их попытке атаковать российские позиции. Уничтожено более 90 украинских военных и боевиков.

При этом ВС России уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. Авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области.

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