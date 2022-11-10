Генсек НАТО анонсировал крупнейшие в мире киберучения

Они пройдут в Эстонии

Североатлантический альянс в ноябре проведет в Эстонии крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition с участием более сорока стран. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик заявил, что в рамках учений члены и партнеры НАТО будут проводить тренировки по противодействию различным видам кибератак.

Киберучения Cyber Coalition являются ежегодными учениями НАТО по отработке задач взаимодействия в противостоянии угрозам в киберпространстве. Они проводятся в Эстонии с 2008 года, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель руководителя Минцифры Александр Шойтов заявил, что Россия обладает достаточным количеством средств информационной безопасности для их импортозамещения. Он отметил, что "ситуация в области импортозамещения средств защиты информации, средств криптографической защиты информации, она в целом существенно лучше, чем в других сферах информационных технологий".

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