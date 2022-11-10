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Минцифры 16 ноября перестанет принимать заявки на отсрочку от мобилизации

14:37
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Отсрочкой воспользовались более пяти тысяч специалистов

Минцифры 16 ноября закроет форму для заявлений IT-специалистов на госуслугах для подачи заявок на отсрочку от частичной мобилизации.

Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, правом на отсрочку воспользовались около пяти тысяч айтишников. 65 человек, которых мобилизовали ошибочно, вернулись из воинских частей домой.

"Мы планируем ее закрыть 16 ноября", - сказал министр.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Сервис для подачи заявок на отсрочку на портале госуслуг  открыли 27 сентября.

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