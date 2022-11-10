Россиянина арестовали в Москве за госизмену

Арестованному 21 год

Лефортовский суд Москвы арестовал 21-летнего Глеба Вердияна по делу о государственной измене. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Как заявили юристы, опрошенные РИА Новости, Вердиян – один из самых молодых фигурантов по статье о государственной измене в современной истории России, а возможно, и самый молодой.

Подробности уголовного дела в отношении Глеба Вердияна в суде не раскрывают из-за секретности материалов.

В октябре Лефортовский суд Москвы отправил под стражу до 14 декабря гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. При этом в его действиях, по данным следствия, отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена").

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