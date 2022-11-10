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Делегацию России на АТЭС возглавит Белоусов

15:19
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Президент России не поедет на мероприятие

Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде будет возглавлять первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Саммит будет проводиться в Бангкоке 18 и 19 ноября. Россия получила официальное приглашение от властей Таиланда принять участие в саммите еще в августе.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли президент России Владими Путин возможность личного участия в саммите АТЭС, Дмитрий Песков обещал, что решение о формате участия будет оглашено "ближе к моменту проведения мероприятия".

О том, почему Владимир Путин решил лично не принимать участие в саммите АТЭС, Песков не рассказал, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском МИД заявили, что ничего спонтанного в интенсивном повороте России на восток нет. Эта тема возникла не в связи с санкциями и ситуацией на территории Украины, а потому, что Россия пришла к пониманию: на восток надо разворачиваться не просто лозунгами и разовыми решениями, а комплексно и системно, подчеркнули в ведомстве.

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