Государство уже использует военную технику производства СССР и России

Республика Конго по-прежнему заинтересована в приобретении у России военной техники. Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал министр иностранных дел африканского государства Жан-Клод Гакоссо.

Политик напомнил, что сотрудничество с Москвой в военной области — давняя традиция для Республики Конго.

Комментируя ситуацию на Украине, Гакоссо заявил, что эти события "были результатом провокации, все это знают, в том числе американцы". При этом министр напомнил, что "речь идет о братских народах с общей историей", поэтому необходимо вернуться за стол переговоров, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Москвы не имеет смысла сохранять прежнее присутствие в западных странах, поскольку Европа решила закрыться от нас, при этом другие государства — в частности, страны Африки — наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.

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