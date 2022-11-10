ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Республика Конго вновь проявила интерес к российской военной технике

15:42
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Государство уже использует военную технику производства СССР и России

Республика Конго по-прежнему заинтересована в приобретении у России военной техники. Такое заявление в четверг, 10 ноября, сделал министр иностранных дел африканского государства Жан-Клод Гакоссо.
Кулеба пожаловался на пророссийские настроения в Африке и Латамерике

Политик напомнил, что сотрудничество с Москвой в военной области — давняя традиция для Республики Конго.

Комментируя ситуацию на Украине, Гакоссо заявил, что эти события "были результатом провокации, все это знают, в том числе американцы". При этом министр напомнил, что "речь идет о братских народах с общей историей", поэтому необходимо вернуться за стол переговоров, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для Москвы не имеет смысла сохранять прежнее присутствие в западных странах, поскольку Европа решила закрыться от нас, при этом другие государства — в частности, страны Африки — наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии Конго
Военнослужащие армии Конго
Танковые учения
Танковые учения
Конго Жан-Клод Гакоссо
Конго Жан-Клод Гакоссо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.