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В порту Сочи обнаружили топливное пятно

15:39
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Специалисты устраняют последствия разлива

Специалисты устраняют последствия разлива топлива в порту Сочи. Пятно обнаружили в акватории яхтенной марины морского торгового порта.

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"Для локализации пятна установили боновые заграждения. До конца дня последствия будут устранены", - сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что за пределами яхтенной марины разлива топлива не наблюдается. Тем не менее, усилено наблюдение за прилегающими к порту пляжами Центрального района. На месте происшествия работают представители природоохранной и транспортной прокуратуры, а также управления Росприроднадзора. Взяты пробы воды, причины инцидента устанавливаются, передает "Интерфакс".

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