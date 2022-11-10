Оскароносного Уоррена Битти обвинили в насилии над несовершеннолетней

Преступление, согласно иску, могло быть совершено в 1973 году

Американка Кристина Шарлотта Хёрш подала в Верховный суд округа Лос-Анджелес иск, в котором обвинила 85-летнего актера Уоррена Битти в принуждении к действиям сексуального характера. По утверждению истицы, это произошло в 1973 году.

Битти в иске прямо не назван — заявительница обвиняет в преступлении человека, который "снимался на телевидении и в голливудских картинах, а также исполнил роль Клайда" в фильме "Бонни и Клайд" и получил за нее премию "Оскар" в номинации "Лучший актер".

Женщина спустя 49 лет после предполагаемого преступления заявила, что Битти злоупотребил положением 35-летнего мужчины и статусом кинозвезды, чтобы неоднократно склонить ее, в то время 14-летнего подростка, к действиям сексуального характера.

Хёрш, согласно ее утверждению, подверглась "эмоциональному, физическому и психологическому стрессу". В связи с этим женщина требует от суда оценить причиненный ей ущерб и назначить выплату компенсации.

Уоррен Битти и его представители пока не давали каких-либо комментариев по этому поводу, сообщает телеканал NBC.

Голливуд за последние годы отметился несколькими громкими судебными разбирательствами в отношении звезд, которых обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Кевину Спейси такие обвинения стоили роли в сериале "Карточный домик". Актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", пытались изобличить в насилии две женщины.

Самым громким разбирательством такого рода стал процесс над продюсером Харви Вайнштейном. Суд счел его вину доказанной и приговорил к 23 годам тюрьмы.

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