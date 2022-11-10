Жизнь в кредит: Запад устал от растущих запросов Киева

На Западе заканчиваются резервы для помощи Киеву

Посреднические усилия Анкары по теме урегулирования украинского кризиса продолжаются. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О необходимости переговоров между Киевом и Москвой все громче говорят и на Западе. Там, похоже, заканчиваются резервы для помощи Украине, да угроза глобального экономического кризиса как никогда реальна.

Эпопея вокруг переговоров и готовности киевского режима к диалогу с Москвой не даёт покоя западной прессе уже несколько дней. Интригу подпитывает и тот факт, что на Украину в последнее время зачастили американские политики и дипломаты. Журналисты решили разобраться с кулуарными секретами Вашингтона и провели собственное расследование: о чём же на самом деле за закрытыми дверями советник по нацбезопасности США Джейк Салливан разговаривал с президентом Зеленским. Как оказалось, действительно - о том самом.

"Украинский чиновник сообщил, что Салливан поднимал вопрос о необходимости дипломатического урегулирования войны и подчёркивал, что в конечном счёте, готовность к переговорам с русскими, наоборот, усилит влияние Украины, а не ослабит его. По словам чиновника, Салливан также выразил мнение, что Украина сможет лучше сохранять поддержку западных союзников, если те поймут, что страна готова положить конец конфликту дипломатическим путем", - пишут СМИ.

Ясно одно: Запад действительно подустал от растущих в геометрической прогрессии аппетитов Киева. Да и запасы оружия на континенте прилично сократились. Агентство "Блумберг" со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Евросоюзе сообщает, что в ближайшее время увеличения военных поставок Украине можно даже не ждать.

Эту информацию косвенно подтвердили в Италии. Министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Рим не готовит шестого пакета помощи - им бы завершить те обязательства, которые были даны предыдущим правительством. Неутешительные новости для Киева касаются и вопроса очередных финансовых дотаций. Предложенный Еврокомиссией пакет поддержки на следующий год на сумму 18 миллиардов евро - это все же не благотворительная акция, а высокольготный займ. То есть деньги рано или поздно придётся возвращать.

Жизнь в кредит Урсула фон дер Ляйен обещает не только Киеву, но и всем странам, которые так рвутся стать частью большой европейской семьи. Мадам еврокомиссар сейчас находится с официальным визитом в Молдавии, где от лица всего Брюсселя поблагодарила Майю Санду за солидарность с народом Украины. За это Кишинёв ожидают дополнительные дотации.

Судя по кричалке "Долой Майю Санду", предложение оценили так себе. В Европе продолжается ценовой бум. Прошедший октябрь побил все рекорды - скачок зафиксирован на 10,7 процента. А вот зарплаты таким же стремительным ростом похвастаться не могут.

Общенациональные забастовки накрыли весь континент. В столице Франции - транспортный коллапс. Метро парализовано. Не функционирует и треть наземного транспорта. Официальный Брюссель пытается изо всех сил делать хорошую мину при плохой игре, но в ответ всё чаще слышит фразы по типу "Мы же говорили".

"Санкции, которые Европейский союз инициировал в сторону России, полностью провалились. Это настоящее поражение! Я помню ожидания и обещания, которые шли в комплекте с санкциями. Европейская комиссия заявляла, что санкции помогут нам завершить эту войну как можно раньше, а российскую экономику поставят на колени. А какой же исход? Всё с точностью до наоборот!" – заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

Согласно результатам опросов, именно стремительная и устойчивая инфляция стала главным риском этого года в странах "большой двадцатки". Очевидно, что на ближайшем саммите среди основных вопросов обсуждать будут именно способы её сдерживания.

Известно, что Владимир Путин в Индонезию не поедет. Российскую делегацию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Участие своего лидера пока не подтверждают и в Китае. Парадоксально, что украинский президент, который ставил ультиматумы касательно своего присутствия - либо он, либо Путин - принял решение остаться в Киеве.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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