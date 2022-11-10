Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс зданий для спецподразделений полиции

Он расположен на западе Москвы

Сегодня на западе столицы открыли новый комплекс зданий для спецполка полиции и отряда специального назначения "Гром". Сотрудники обеспечивают безопасность мегаполиса и участвуют в задержании особо опасных преступников. Поэтому ежедневные тренировки им необходимы. Их будут проводить в современном стрелковом тире и нескольких спортзалах. Также отрабатывать навыки предстоит и на улице. Там сделали полосу препятствий, которая имитирует городскую среду.

Учебно-тренировочные занятия воссоздают реальные ситуации по захвату преступников. Этот современный стрелковый тир подходит для использования всех видов боевого оружия.

Учебные площадки интерактивные. Все объединены в единую систему. Есть возможность ведения огня даже из длинноствольного оружия.

Новый комплекс зданий МВД на Рябиновой - подарок ко Дню полиции для Второго специального полка полиции и отряда особого назначения "Гром". Их построили с нуля. А сотрудники до этого занимали помещения, не соответствующие специфике своей деятельности.

Тренировка и спецподготовка личного состава была не такой эффективной и, главное, отнимала много времени. Для проведения боевой подготовки приходилось ездить в тир на Автомоторной улице, путь туда занимал порядка одного часа, то есть личный состав был оторван от несения службы более чем на три часа в день. Теперь все на одной территории. Поздравить полицейских с новосельем и профессиональным праздником сегодня приехали мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Ввод в эксплуатацию этого комплекса в наш профессиональный праздник - это глубоко символическое событие в жизни нашего столичного главка. Работа сотрудника спецподразделения - она связана с риском для жизни и здесь не бывает никаких мелочей, порой счёт идёт не на часы, а на минуты и на секунды, и от этого зависит жизнь не только сотрудника, но и граждан, которых он защищает", - заявил Владимир Колокольцев.

В новом комплексе созданы все условия не только для профессиональных тренировок. Здесь есть тренажерные залы, комнаты для отдыха и казармы для комфортного проживания сотрудников.

"Ваша работа особенно сложна и важна и благодаря вашему профессионализму и умению, самоотверженности за последние годы количество преступлений, тяжелых преступлений в Москве уменьшилось не на проценты, а в разы. Благодаря вам огромное количество массовых мероприятий проведены достойно и безопасно. Благодаря вам каждый житель Москвы в своём районе чувствует себя спокойно и безопасно", - отметил Сергей Собянин.

Рядом с комплексом - тренировочная база под открытым небом. Здесь у сотрудников полиции есть возможность проходить полосу препятствий, тренироваться на скалодроме и отрабатывать различные ситуации, используя макеты автобусов и вагонов поездов и метро.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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