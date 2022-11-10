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Трансгендер стал победителем конкурса красоты в США

18:26
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Биологический мужчина обошел своих соперниц

В американской прессе и соцсетях в четверг бурно обсуждают результаты регионального конкурса красоты. Корону за победу в штате Нью-Гэмпшир получил трансгендер. Брайан Нгуен - 19-летний биологический мужчина, мягко говоря, не хрупкого телосложения смог обойти своих соперниц, несмотря на все несоответствия привычным представлениям о королеве красоты. И теперь сможет побороться за титул "Мисс Нью-Гэмпшир". А, возможно, и "Мисс Америка".

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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