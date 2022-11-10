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Мишустин выделил еще 27 миллиардов рублей на пособия детям

16:00
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Речь идет о выплатах детям от 8 до 17 лет

Дополнительные 27,5 миллиарда рублей направит в этом году правительство России на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Для семей с детьми в стране выстраивается целостная система помощи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Правительство направит еще 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в текущем году. По инициативе президента такая поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитывается почти 5 миллионов ребят", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Премьер упомянул о запуске единого пособия на детей от рождения и до 17 лет для нуждающихся семей. Его, как планируется, начнут выплачивать с января 2023 года. Мишустин напомнил требование президента России Владимира Путина: оформление и получение такой выплаты должно быть максимально понятным, простым и удобным, передает ТАСС.

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