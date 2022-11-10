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Путин дал поручения по поддержке семей с детьми

18:12
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля

Владимир Путин дал ряд поручений кабинету министров по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми. Документ опубликован на сайте Кремля.
Путин рассказал о поддержке семей с детьми

В правительстве должны обеспечить и проконтролировать введение с 1 января единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом для нуждающихся семей, даже если родители вышли на работу, необходимо сохранить возможность получать часть пособий или предоставить существенные налоговые льготы.

Еще ряд поручений президент дал по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. В частности, все нормативы снабжения армии должны соответствовать реальным потребностям, возникающим в ходе спецоперации.

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