Путин дал поручения по поддержке семей с детьми

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля

Владимир Путин дал ряд поручений кабинету министров по итогам совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми. Документ опубликован на сайте Кремля.

В правительстве должны обеспечить и проконтролировать введение с 1 января единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом для нуждающихся семей, даже если родители вышли на работу, необходимо сохранить возможность получать часть пособий или предоставить существенные налоговые льготы.

Еще ряд поручений президент дал по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. В частности, все нормативы снабжения армии должны соответствовать реальным потребностям, возникающим в ходе спецоперации.

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