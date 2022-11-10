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Появились подробности вооруженного нападения в аэропорту Домодедово

16:37
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Преступление было заранее спланировано

Вооруженное нападение в московском аэропорту Домодедово было спланировано. Преступление совершили по наводке.

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"Комплекс оперативно-розыскных мероприятий после вооруженного нападения в аэропорту Домодедово продолжается. Установлено, что преступление было спланировано и совершено по наводке", - сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Группа вооруженных людей в масках 10 ноября напала на пассажиров, прилетевших из Бишкека в Москву. Преступники, угрожая автоматами, забрали рюкзак и чемодан с 4 миллионами долларов. Затем нескольких встречающих усадили в машины и вместе с ними скрылись с места происшествия.

Позже два автомобиля - Lexus и Toyota Land Cruiser – были обнаружены полицией в лесополосе. Там же были похищенные в аэропорту люди. Злоумышленники, предположительно, могут скрываться на автомобиле Chevrolet Tahoe. Объявлен план "Перехват".

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