Лидер движения "За Русь единую" погиб в ДТП в Крыму

В 1998 и 2002 году Ременюк избирался в Верховную раду Украины

ДТП со смертельным исходом произошло в районе Симферополя. Жертвой аварии стал председатель высшего совета Евразийского общественно-политического движения "За Русь единую" Алексей Ременюк.

"Действительно погиб наш председатель, погиб в ДТП", - приводит ТАСС слова представителя организации.

Алексей Ременюк родился в1956 году в Житомирской области. Он был избран депутатом Верховной рады Украины III и IV созывов - в 1998 и 2002 году. Общественно-политическое движение "За Русь единую" основал вместе с Михаилом Житковым в марте 2022 года.

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