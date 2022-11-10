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Суд арестовал владельца сгоревшего костромского клуба "Полигон"

17:40
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Ихтияра Мирзоева допрашивают в рамках уголовного дела о пожаре с жертвами

Владелец помещения, где находился сгоревший костромской клуб "Полигон", взят под стражу. Об аресте Ихтияра Мирзоева сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда, принявшего решение об аресте.

Арестован предполагаемый виновник пожара в кафе в Костроме
Опубликовано видео начала пожара в кафе "Полигон" в Костроме

По данным "Интерфакса", депутата Костромской облдумы Мирзоева допрашивают следователи в рамках уголовного дела о пожаре с жертвами. Возбуждено три уголовных дела – по статьям о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. 7 ноября "Единая Россия" приостановила членство депутата Мирзоева, который владел заведением.

В ночь на 5 ноября в кафе "Полигон" вспыхнул пожар. По данным МЧС, основная версия ЧП - использование пиротехники в помещении. Погибли 13 человек.

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