Конкурс в сфере миграционной политики завершится в Москве 16 ноября

Заявки принимаются по электронной почте

Конкурс в сфере миграционной политики, социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в рамках реализации проекта "СтоЛИЧНЫЕ истории" завершится 16 ноября.

Конкурс нацелен на информирование жителей Москвы о героических, добрых, неординарных поступках, нередко связанных с риском для собственной жизни, иностранных граждан, проживающих на территории России и готовых помогать ближнему, даже находясь вдали от Родины, в непривычных для себя условиях.

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте mosstory@mail.ru, могут быть поданы как индивидуально, так и организацией. В заявке необходимо указать ФИО участника конкурса, его контактные данные, а также ФИО и контактные данные заявителя, в произвольной форме кратко излагается основание участия в конкурсе.

Организатор конкурса: Некоммерческий фонд "Международные интеграционные технологии" при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"