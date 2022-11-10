ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил кабмину принять меры для роста доходов семей с детьми

18:05
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Центр при необходимости поможет регионам с выплатами

Правительство обеспечит внедрение с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.  Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости оказать дополнительную поддержку регионам.

Путин поручил обеспечить контроль над средствами на спецоперацию
Путин назвал приоритетом наращивание присутствия России в Антарктике

В перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, указано, что власти должны обеспечить информирование граждан об условиях и порядке назначения ежемесячного пособия. Предписано создать удобные и доступные для населения возможности оформления и получения выплаты. Также президент ожидает от кабмина предложений по росту реальных доходов семей с детьми.

"Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения", - сказано в документе.

Правительству также предлагается разработать меры по компенсации негативного влияния на доходы семей, имеющих детей, в связи с прекращением получения ежемесячного пособия. Это могут быть налоговые льготы работающим родителям или выплата пособия в неполном размере.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.