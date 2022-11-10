Путин поручил кабмину принять меры для роста доходов семей с детьми

Центр при необходимости поможет регионам с выплатами

Правительство обеспечит внедрение с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Президент России Владимир Путин поручил кабмину при необходимости оказать дополнительную поддержку регионам.

В перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, указано, что власти должны обеспечить информирование граждан об условиях и порядке назначения ежемесячного пособия. Предписано создать удобные и доступные для населения возможности оформления и получения выплаты. Также президент ожидает от кабмина предложений по росту реальных доходов семей с детьми.

"Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения", - сказано в документе.

Правительству также предлагается разработать меры по компенсации негативного влияния на доходы семей, имеющих детей, в связи с прекращением получения ежемесячного пособия. Это могут быть налоговые льготы работающим родителям или выплата пособия в неполном размере.

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