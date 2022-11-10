ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европе решили договориться с Россией о разделе Украины

18:38
  • четверг
  • 10 ноября 2022

Нельзя идти на поводу у разжигающих войну США

Санкции ЕС против России наносят ущерб только самой Европе. Тем временем США продолжают разжигать войну на Украине и получают выгоду, поставляя европейским странам вооружение и газ, заявил бельгийский сенатор Ален Детекс.

Европа начинает паниковать из-за милитаристских настроений США
Сезон забастовок: Европа столкнулась с тяжелым кризисом

"В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению", - заявил политик в интервью французскому изданию Causeur.

По словам Детекса, Зеленского стоит рассматривать не как достойного президента, а как американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую Европу в войну. Сенатор также напомнил о "Панамских документах", в которых лидер Украины упоминается как "офшорный махинатор".

Бельгийский сенатор убежден, что  дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Белый дом. Тем более, что в ответ на желание некоторых европейских политиков сделать цену украинского конфликта неподъемной для России Москва делает цены на энергию невыносимыми для французов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.