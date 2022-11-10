Нельзя идти на поводу у разжигающих войну США

Санкции ЕС против России наносят ущерб только самой Европе. Тем временем США продолжают разжигать войну на Украине и получают выгоду, поставляя европейским странам вооружение и газ, заявил бельгийский сенатор Ален Детекс.

"В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению", - заявил политик в интервью французскому изданию Causeur.

По словам Детекса, Зеленского стоит рассматривать не как достойного президента, а как американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую Европу в войну. Сенатор также напомнил о "Панамских документах", в которых лидер Украины упоминается как "офшорный махинатор".

Бельгийский сенатор убежден, что дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Белый дом. Тем более, что в ответ на желание некоторых европейских политиков сделать цену украинского конфликта неподъемной для России Москва делает цены на энергию невыносимыми для французов.

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