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Сотрудники МВД следят за безопасностью на освобожденных территориях

22:22
  • четверг
  • 10 ноября 2022

В общественных местах ведется усиленное патрулирование

С честью выполняют свои задачи сотрудники МВД на освобожденных территориях - в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Они активно участвуют в налаживании мирной жизни, поддерживая правопорядок, патрулируя улицы городов и поселков, обеспечивая безопасность дорожного движения. У сотрудников МВД есть и мирная обязанность которую они считают самой важной - выдача российских паспортов.

Еще летом МВД Луганской и Донецкой народных республик сообщали: российские паспорта получили более 600 тысяч местных жителей. Теперь, когда на территориях республик открылись дополнительные пункты выдачи, сделать это стало еще проще. С собой - минимальный пакет документов. Уже на месте - стандартные процедуры: дактилоскопия и фотографирование. Через 10 дней можно приходить за готовым документом. Тем временем водители выстраиваются в очередь за номерными знаками.

На госномерах Запорожской области пока всё еще непривычный код региона - 185. Торопиться с заменой знаков не обязательно. Госавтоинспекции укомплектованы номерами в полном объеме. Впрочем, и слишком затягивать тоже не стоит.

За соблюдением правил дорожного движением ежедневно следят сотрудники ГИБДД. Долгое время на освобожденных территориях вообще не было патрулей. Теперь порядок постепенно возвращается.

Автоинспекторы проверяют документы и тщательно досматривают машины. Находки в виде незаконного огнестрельного оружия или запрещенных веществ все еще не редкость.

А вот схроны с патронами или гранатами порой удается обнаружить в заброшенных зданиях или парках. Опасное содержимое изымают и обезвреживают. В общественных местах ведется усиленное патрулирование, особенно в вечерние часы. И несмотря на все еще непростое гуманитарное положение, общий уровень преступности постепенно снижается. А вместе с тем растет и надежда на возвращение к мирной жизни, когда на улицах городов становится лишь оживлённее и безопаснее.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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