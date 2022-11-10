ЕС отказался признавать выданные в новых регионах паспорта РФ

Визы по этим документам выдавать не будут

Евросоюз не будет выдавать шенгенские визы на основании загранпаспортов РФ, выданных в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом договорились Совет ЕС и Европарламент. Решение касается также документов, выданных в Абхазии и Южной Осетии, сказано в сообщении Евросовета.

"Российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или на отколовшихся от Грузии территориях, не будут приниматься в качестве действительных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны", - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что российские загранпаспорта, выданные в названных регионах, уже не признаются "или находятся в процессе непризнания" государствами - членами ЕС. В то же время, указывается, что решение носит предварительный характер - текст договоренностей должен будет пройти официальную процедуру одобрения всеми членами Евросоюза.

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